Соответствующее постановление уже зарегистрировано.

Депутатская группа «Партия «За майбутнє» требует отставки главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Читайте также"За майбутнє" призывает изменить проект госбюджета-2021Об этом с трибуны Верховной Рады заявил представитель группы, народный депутат Игорь Палица.

Он подчеркнул, что «За майбутнє» поддерживает отсрочку введения реестров расчетных операций (РРО) для малого бизнеса, однако Гетманцев в комитете противодействует проведению этого решения через парламент.

«Вчера на комитете состоялась полная подмена и манипуляция. Я как автор закона 4313 требую сейчас провести заседание комитета, принять решение и выносить этот законопроект в зал... Группа «За майбутнє» вместе с «ЕС» и группой «Доверие» зарегистрировала постановление об увольнении господина Гетманцева как руководителя комитета. Потому что он манипулирует мнением», - заявил Палица.

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Автор: УНИАН