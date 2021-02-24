Следователи установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов и отдельные блогеры, финансировавшиеся из РФ.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении якобы военно-политическому "эксперту", регулярно выступавший в телеэфирах каналов Медведчука. Спецслужба утверждает, что мужчина причастен к подрывной деятельности в интересах России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

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Подозрение сообщено по статьям о государственной измене и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Мужчину задержали.

Чем занимался «эксперт» каналов кума Путина

Следователи установили, что по заданию кураторов киевлянин создал сеть, в которую входили несколько веб-ресурсов (группы в социальных сетях, youtube-каналы) и отдельные блогеры, которые финансировались из РФ. На этих ресурсах пропагандист распространял заказной контент, в том числе от своих координаторов из российского "Первого канала" и агентства "News Front".

В то же время "эксперт" лично участвовал в прямых эфирах политических ток-шоу на запрещенных российских телеканалах. Там он не только способствовал разжиганию межнациональной розни, но и систематически получал за это денежное вознаграждение от заказчиков.

По данным следствия, в информационной сфере «эксперт» совершал действия в ущерб территориальной целостности, обороноспособности государства и принимал участие в проведении подрывной деятельности против Украины со стороны России.

"Результаты проведенных экспертных исследований подтверждают признаки такой подрывной деятельности в ущерб государственной безопасности. Психологические и фоноскопические экспертизы продолжаются, чтобы получить дополнительные доказательства относительно умышленности таких действий со стороны подозреваемого", – информирует СБУ.

Санкции против Медведчука и его окружения: что известно

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против депутата от "Оппозиционной платформы - за жизнь" Тараса Козака и 8 компаний, которые являются учредителями телеканалов "112 Украина", "ZIK" и "NewsOne".

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к председателю политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции налагаются на все имущество и активы, которые находятся в подчинении Медведчука и его жены.

По словам Данилова, Служба безопасности Украины расследует уголовное производство по ч. 5 ст. 258 (финансирование терроризма). К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление», поскольку ею владеет компания "ПрикарпатЗападтранс", которую связывают с Медведчуком.

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Автор: УНИАН