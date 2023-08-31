Как отметил Буряченко, поддержка Украины в интересах геополитической стратегии самой Британии.

В Великобритании назначен новый министр обороны – после отставки Бена Уоллеса эту должность занял Грант Шеппс, который ранее был министром энергетики и углеродной нейтральности страны. Политолог Алексей Буряченко подчеркнул, что эта замена была анонсирована заранее и в вопросе поддержки Украины со стороны Британии ничего не изменится,

"Мы очень тесно последние годы взаимодействуем с Британией, у нас очень равные, очень близкие взаимоотношения на уровне военно-политического руководства, мы очень плодотворно сотрудничали как с предыдущим премьер-министром, так и с действующим. И прошлый министр обороны поддерживал всегда усиление поддержки Украины и финансовой, и геополитической, и военной со стороны Британии. Британцы всегда были нашим важным партнером, всегда одни из первых давали нам то, что нужно. Одни из первых давали нам нужную артиллерию еще в начале полномасштабного нападения, прорвали танковый вопрос. И в принципе, всегда стояли монолитом в интересах Украины", – отметил Буряченко в эфире телеканала FREEДОМ.

Политолог считает, что на этом посту Шеппс продолжит линию, которую британское Минобороны вело до этого момента. Собственно, это новый министр обороны и подтвердил в своем заявлении.

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При этом, как отметил Буряченко, поддержка Украины в интересах геополитической стратегии самой Британии. Так страна сможет обозначить свое место и роль в геополитике и, возможно, усилить ее.

"Лучшего варианта, чем помочь Украине противостоять РФ в этой ситуации на всем земном шаре просто нет. Поэтому все, что они делают, это не только помощь Украине, но и помощь им самим", – резюмировал он.

Война в Украине: помощь от Британии

Великобритания оказывает Украине немалую поддержку: как оружейную, так и экономическую, и политическую, и гуманитарную. В частности, страна первой передала Украине дальнобойные ракеты – речь идет о Storm Shadow.

В середине августа стало известно, что Британия предоставит Украине средства ПВО на более $114 миллионов. ВСУ получат системы UAS и CORTEX Typhon. Известно, что страна заключила контракты с тремя компаниями.

Стоит отметить, что на День Независимости Украины британский король Чарльз III и премьер-министр Риши Сунак заверили нашу страну в непоколебимой поддержке. Сунак отметил, что с начала 2022 года в Соединенном Королевстве подготовили 20 тыс украинских военных, и эта цифра растет.

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