Бен Ходжес отметил, что в Кремле помнят предупреждение Белого дома.

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес оценил возможность применения Российской Федерацией ядерного оружия. Он считает, что такой вариант развития событий маловероятен.

"Существует очень малая вероятность того, что Россия применит ядерное оружие. Это не дает никакого преимущества на поле боя", - заявил американский военный в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Кремле боятся "катастрофических последствий", о которых их уже предупреждал президент США Джо Байден.

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Ядерные угрозы Путина - что известно

С начала полномасштабной войны в Украине российские попагандисты неоднократно рассуждали о применении Москвой ядерного оружия не только в отношении Украины, но и западных стран. Кроме того, угрозы исходили и от самого президента Российской Федерации Владимира Путина и чиновников.

В декабре прошлого года российский диктатор заявил, что "угроза ядерной войны нарастает", и уточнил, что Москва не использует ядерное оружие первой.

В свою очередь в Госдепартаменте США назвали эти угрозы Путина "пустопорожними". Стоит отметить, что еще в ноябре в НАТО заявляли, что риск ядерной войны "остается низким".

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