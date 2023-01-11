По мнению американского генерала, для того, чтобы лишить врага возможности безнаказанно осуществлять обстрелы из глубокого тыла, Запад должен предоставить Украине дальнобойное оружие.

Генерал США в отставке Бен Ходжес заявил, что остановить ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины можно с помощью ударов по местам запуска ракет и дронов.

В интервью "РБК-Украина" генерал призвал украинцев прекратить считать остатки российских ракет. По его словам, вместо этого лучше атаковать РФ в ответ.

"Я больше не думаю над тем, могут ли у россиян закончиться ракеты. Кажется, их остается немало. И также, кажется, еще есть сотни дронов, которые поставил Иран. Ключевые задачи: первое – делать все возможное для защиты населения. Второе – продолжать совершенствовать противовоздушную и противоракетную оборону. Третье - идти к источникам, то есть наносить удары по местам, с которых запускаются эти ракеты и дроны", - сказал Ходжес.

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По мнению американского генерала, для того, чтобы лишить врага возможности безнаказанно осуществлять обстрелы из глубокого тыла, Запад должен предоставить Украине дальнобойное оружие.

"Мы не можем позволять России безнаказанно стрелять из укрытий. Ограничение Запада по предоставлению оружия большей дальности чем GMLRS, фактически дает России такие убежища", - пояснил экс-командующий войсками США в Европе.

Ракетный террор РФ

С начала октября 2022 года Российская Федерация осуществила уже более 10 массированных ракетных атак по критической инфраструктуре Украины. Это привело к постоянным отключениям света в домах гражданского населения.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что массированные ракетные атаки РФ по Украине не закончатся. По его словам, РФ за сутки может подготовить к применению от 5 до 7 ракет. То есть для формирования боекомплекта для массированного ракетного удара с прорывом противовоздушной обороны рашистам нужно примерно 1,5-2 недели.

В ВСУ рассказали, возможно ли полностью защититься от ракетного террора России. Силы ПВО Украины уничтожают 70-90% целей, однако 100% процентов гарантий не даст ни одна система. На фоне так называемого "затишья" военная разведка прогнозирует новые ракетные атаки РФ по Украине в ближайшие дни.

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