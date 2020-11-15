В Совбезе пояснили, что Российская Федерация имеет большие возможности по хранению и расположению ядерного оружия на территории оккупированного Крыма.

Вероятное размещение Россией ядерного оружия на территории оккупированного Крыма может нести угрозу для любой точки Европы.

Об этом в эфире Апостроф Live рассказал заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос. Он пояснил, что Российская Федерация имеет большие возможности по хранению и расположению ядерного оружия на территории оккупированного Крыма.

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"Еще с советских времен там существовали несколько объектов, которые использовались для хранения ядерного оружия. Один из объектов - это так называемая “Феодосия-13”, ныне это село Краснокаменка.

На татарском языке — это урочище Кизилташ, где с начала 50-х годов в течение 6 лет велось большое строительство базы хранения. Это бывшее 12 управление Министерства обороны СССР, которое отвечало как раз за ядерное оружие. Объект был в использовании до 1996 года, а последнее оружие оттуда было вывезено в середине 1990-х годов", - рассказал Кривонос.

По словам заместителя секретаря СНБО, данный военный объект - это более 30 км тоннелей размерами, как в метрополитене. Он был частично законсервирован, частично - разворован.

"По нашей информации, после аннексии Крыма, Россия начала проводить определенные работы на этих объектах", - сообщил Кривонос.

Также он назвал второй объект на территории Крыма, где может размещаться ядерное оружие. Это Балаклава, где расположены подводные лодки РФ.

"Там дополнительно, и это проверенная информация, сделанные штольни для подводных лодок", - добавил Кривонос.

Он заметил, что размещенное на территории оккупированного Крыма вооружение несет угрозу для стран Европы.

"Например, при базировании в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3, они могут угрожать даже Великобритании... Трудно сказать, какого типа ядерные боеприпасы они там размещают, нового или старого. Но все это создает большую опасность для любой точки Европы", - резюмировал Кривонос.

Россия может разместить в Крыму ядерное оружие: предостережения СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия в ближайшее время может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму.

По словам Данилова, размещение в Крыму ядерного оружия зависит от многих факторов.

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Автор: Андрей Василюк