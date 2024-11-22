Кабмин активно развивает имеющиеся ветеранские программы и постоянно вводит новые, отметил премьер-министр.

До 15 миллионов гривень предлагается повысить выплаты за гибель гражданских лиц, которые в начале полномасштабной войны с оружием защищали государство.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня во время заседания правительства. Он отметил, что КМУ подает в Верховную Раду Украины законопроект, который касается справедливого подхода к определению выплат семьям погибших защитников.

Он также сообщил на заседании правительства, что КМУ активно развивает имеющиеся ветеранские программы и постоянно вводит новые.

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Чиновник отметил, что в следующем году в государственном бюджете заложено 10,5 млрд грн на поддержку ветеранов:

"В начале полномасштабной войны многие украинцы взяли оружие в руки и защищали государство в статусе гражданских лиц. За гибель таких гражданских предусмотрена выплата в размере 1,9 млн. Мы предлагаем увеличить ее до 15 млн гривень".

По его словам, почти 4,5 тысячи ветеранов и членов их семей будут обеспечены жильем в этом году благодаря рекордному финансированию этого направления в госбюджете. Также ветераны получают льготную ипотеку в рамках правительственной программы "єОселя".

Шмыгаль отметил, что правительство предоставляет средства по программе грантов "єРобота", помогая создать более 1100 новых ветеранских бизнесов.

Также новой программой зубопротезирования и зуболечения воспользовалось уже 7 тысяч ветеранов и военнослужащих, а в следующем году в правительстве планируют еще больше расширять пакет медицинских услуг.

Руководитель правительства отметил, что в следующем году в полной мере заработает сервис "помічник ветерана", который способствует адаптации к гражданской жизни. На это в бюджете предусмотрено почти 3 млрд грн.

Важные новости Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в октябре 2024 года, Верховная Рада приняла закон, которым признается э-удостоверение ветерана основным документом, подтверждающим статус ветерана. Получать бумажное удостоверение ветерана можно будет по желанию.

Переход к э-удостоверению, как основному документу, будет способствовать ускорению предоставления услуг, уменьшит время на проверку статуса, что улучшит качество обслуживания ветеранов и их семей.

В Минветеранов разъяснили, что благодаря проголосованному законопроекту статус лица с инвалидностью вследствие войны смогут получить военнослужащие, получившие травмы во время защиты Украины.

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