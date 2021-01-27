Участниками конфликта стали депутаты Анатолий Жидков из "Новых лиц" и Денис Штейман от "Оппозиционной платформы – За життя".

На Харьковщине в городе Изюм во время очередной сессии горсовета произошла драка между депутатами.

Об этом сообщает "Суспільне".

Участниками конфликта стали депутаты Анатолий Жидков из "Новых лиц" и Денис Штейман от "Оппозиционной платформы – За життя". Штейман не соглашался с городским головой Валерием Марченко с первых минут сессии и часто кричал, а Марченко каждый раз успокаивал коллегу.

Через несколько часов депутаты не сдержались и начали драку. На видеозаписи видно, что Штейман подошел к месту, где сидел Жидков, с телефоном в руках. Он записывал видео на камеру. Последний в какой-то момент дважды ударил Штеймана по лицу, а остальные избранники вместе с мэром начали разнимать депутатов.

Даже после перерыва Штейман нарушал тишину и продолжал конфликтовать с депутатами горсовета. После инцидента в горсовете в местный участок полиции поступило два заявления и правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства.

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Автор: УНИАН