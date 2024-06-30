Национальное объединение и его союзники получили более трети голосов.

Ультраправое Национальное объединение достигло исторического прогресса в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции в воскресенье, 30 июня, во время голосования, которое отметилось значительным ростом явки. Об этом пишет Le Monde со ссылкой на предварительные данные голосования.

Отмечается, что получив 34% голосов вместе со своими союзниками, по первым оценкам, партия во главе с Марин Ле Пен и Джорданом Барделлой почти удвоила свой результат по сравнению с выборами 2022 года, поскольку надеется впервые завоевать власть и может получить до 270 мест в Национальном собрании.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон, который назначил внеочередные выборы 9 июня после поражения своей партии на выборах в Европарламент, занимает третье место с 20,3%.

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Макрон в своем заявлении сразу после публикации предварительных результатов призвал избирателей "заблокировать" ультраправых во втором туре.

"Столкнувшись с Национальным объединением, пришло время для большого, четко демократического и республиканского выступления во время второго тура", - сказал Макрон.

При этом он приветствовал повышение явки, назвав это свидетельством "желания прояснить политическую ситуацию" французских избирателей.

Тем временем Ле Пен призвала избирателей предоставить ее партии "абсолютное большинство" в Национальной ассамблее в следующее воскресенье.

"Нам нужно абсолютное большинство, чтобы Джордан Барделла был назначен премьер-министром Эммануэлем Макроном за восемь дней", - сказала она.

Издание уточняет, что по сравнению с предыдущими выборами активность избирателей резко возросла. Так, по состоянию на 17:00 явка составила 59,39% по данным Министерства внутренних дел, что превышает общую явку на последних трех выборах в парламент.

Досрочные парламентские выборы во Франции

9 июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске парламента и назначил выборы на 30 июня и 7 июля. Французский лидер завил, что поражение его лагеря на выборах в Европарламент "не является хорошим результатом для партий, которые защищают Европу".

Впоследствии Макрон сказал, что будет с помощью Украине после досрочных парламентских выборов. Он назвал их "опасными", при этом отметил, что Франция намерена помогать Украине в долгосрочной перспективе безоговорочно.

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