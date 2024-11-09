В США начинается длительный процесс введения новоизбранного президента в состояние дел.

Действующий президент США Джо Байден назначил встречу своему преемнику Дональду Трампу, который на этой неделе победил на президентских выборах. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"По приглашению президента Байдена президент Байден и избранный президент Трамп встретятся в Овальном кабинете в среду в 11:00. Дополнительная информация позже", - говорится в сообщении.

Никаких других подробностей не сообщается.

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Процедуры передачи президентской власти в США

Передача власти от действующего президента США к новоизбранному - это сложный процесс, который длится несколько месяцев и включает различные административные, правовые и организационные шаги.

На первом этапе, который начинается сразу после выборов в ноябре, новоизбранный президент и его команда начинают готовиться к управлению, но официально не имеют полномочий. Зато действующий президент и его администрация продолжают выполнять свои обязанности вплоть до инаугурации преемника. Однако с этого момента начинается постепенная передача информации от уходящего президента его преемнику.

В определенный момент еще до инаугурации новоизбранный президент и его ключевые советники начинают получать ежедневные брифинги по вопросам национальной безопасности, такие же, как и действующий президент. Это помогает подготовить новую команду к возможным кризисам и угрозам.

Команды обоих президентов могут проводить встречи с представителями спецслужб и Пентагона для обсуждения важных национальных и международных вопросов, чтобы избежать перерывов в работе в сфере безопасности.

Одновременно с тем руководители федеральных ведомств готовят справочные и ознакомительные материалы для новой администрации. Они включают обзор политики, актуальные проекты, а также вопросы, требующие немедленного внимания после инаугурации. Члены команды новоизбранного президента проводят встречи с представителями ключевых государственных органов для ознакомления с текущим положением дел.

Инаугурация и официальное вступление в должность новоизбранного президента США по закону всегда происходит 20 января, то есть, через 2,5 месяца после дня голосования избирателей.

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