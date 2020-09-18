Вице-премьер отмечает, что понятно будет, если ВР не захочет вносить изменения именно в постановление о выборах, ведь "никому не нравятся ультимативные условия, тем более, со стороны государства-агрессора".

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал депутатов проявить "коллективную мудрость" в вопросе постановления о проведении местных выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Говоря о постановлении о проведении местных выборов, Резников отметил: "Это постановление политически очень правильное. И полностью созвучно с теми тезисами, которые я лично говорю в каждом своем интервью или комментарии. Но чисто тактически, отдельные его положения - они преждевременны. Усложнило ли это постановление ведение переговоров? Да, усложнило. Воспользовались ли им наши оппоненты для манипуляций? Да, воспользовались. Заблокировало ли оно переговорный процесс? Да, в значительной степени он заблокирован".

В том числе, отметил он, речь идет и о работе в гуманитарной подгруппе, где готовится освобождение около 100 украинских заложников.

"Принимать то или иное решение по изменению или уточнению этого постановления - это исключительно прерогатива украинского парламента. И об этом было отмечено во время последней встречи украинской делегации в Берлине, на встрече политических советников лидеров стран "нормандского формата". И будет понятно, если парламент Украины не захочет делать какие-то изменения именно с этим постановлением. Ибо никому не нравятся ультимативные условия, тем более, со стороны государства-агрессора", - сказал Резников.

Он добавил, что если Верховная Рада сможет "проявить коллективную мудрость и принять какое-то другое решение, которое подчеркнет восприятие Украиной Минского процесса как сейчас безальтернативного площадки для переговоров, которое подтвердит полномочия украинской делегации и продемонстрирует доверие к ней", то такое решение "даст важный сигнал нашим западным партнерам и международным посредникам из ОБСЕ".

"Оно бы расширило поле маневра для нашей работы в Трехсторонней контактной группе. Тем более, что упомянутое постановление де-факто исчезнет как фактор после 25 октября. Я с большим уважением отношусь к украинскому парламенту и надеюсь, что народные депутаты на своем участке нашего общего фронта против агрессора точно не подведут", - подытожил Резников.

Отвечая на вопрос депутата от "Слуги народа" Александра Качуры о том, правда ли, что сейчас "весь мирный процесс заблокирован только одним вопросом - вопросом внесении изменений в постановление Верховной Рады о проведении местных выборов", и если да, то какие сроки должны быть для принятия парламентом иного, "мудрого", решения, Резников отметил: "Главная правда в том, что наши визави в переговорах - представители Российской Федерации - на самом деле не настроены на быстрое устройство мира. Поэтому они ищут любой повод для того, чтобы манипулятивно задерживать и затягивать переговорный процесс".

По его словам, использование тезиса о том, что 4-й пункт этого постановления якобы ставит под сомнение стабильность ведения переговоров и "отнесение Украины как страны, которая поддерживает Минский процесс ... используется ими во время дискуссий в каждой рабочей группе".

"Вторая вещь, которую они использовали как способ блокировки - это их желание посмотреть, что происходит в Шумах, на что они так же получили жесткий отпор со слов главы украинской делегации Леонида Кравчука. Я не сомневаюсь, что они будут искать другие поводы блокировать переговоры, но. действительно, пункт 4-й, который описывает, как должны проводиться выборы в ОРДЛО после деоккупации, на сегодняшний день противоречит пункту 9-у Комплекса мер Минских соглашений. Потому что, действительно, вопрос очередности взятия правительством Украины контроля над границей между Украиной и Российской Федерацией и днем проведения выборов - они записаны по-разному", - подытожил Резников.

16 сентября состоялось очередное заседание ТКГ. О чем договорились:

Обсудили вопросы подготовки к очередному этапу освобождения удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Украинская сторона настояла, что украинцы «должны быть освобождены немедленно и без каких-либо политических условий».

Всю ответственность на местные выборы на Донбассе украинская сторона в ТКГ переложила на парламент.

Кравчук отметил, что украинская делегация уважает «нормандский формат» и Минские договоренности, а также уважает работу ОБСЕ и СММ в Украине.

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Автор: Татьяна Поляковская