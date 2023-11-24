Лидер фракции "Слуга народа" сказал, могут ли в следующем году в Украине состояться хоть какие-то выборы.

В следующем году в Украине никаких выборов не будет.

Об этом лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал в интервью журналистке "1+1" Наталье Мосийчук. Собеседник заявил, что "не будет никаких выборов".

"Давайте будем пошагово идти - следующий год, я не считаю, что вообще какие-то выборы могут быть. Ни президентские, ни парламентские, ни местные - никакие", - сказал Арахамия.

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Стоит отметить, что в Украине очередная президентская гонка при обычных условиях должна состояться весной следующего года. Сейчас в обществе идет дискуссия насчет того, надо ли проводить выборы в условиях полномасштабной войны против российских захватчиков.

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Напомним, в начале октября Владимир Зеленский говорил, что выборы могут состояться, если Верховной Раде "удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию".

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что украинский лидер рассматривает возможность проведения выборов президента следующей весной. Глава МИД добавил, что из-за проведения избирательной гонки во время полномасштабной войны нашему государству угрожают "беспрецедентные" вызовы.

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