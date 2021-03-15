Депутат отмечает, что в целом для принятия решения по этому вопросу у парламента есть время до конца сессии.

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что на следующей пленарной неделе (30 марта - 2 апреля) Верховная Рада Украины рассмотрит вопрос о назначении выборов городского головы Харькова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга после заседания фракции.

Депутат отметил, что 17 марта профильный комитет должен рассмотреть вопрос о проведении выборов мэра Харькова.

Корниенко подчеркнул необходимость соблюдения всех процедурных моментов в этом вопросе, чтобы судом не был остановлен избирательный процесс.

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"Нет срочной необходимости его (постановления о проведении выборов - УНИАН) принимать с точки зрения процедуры проведения выборов. Потому что следующие выборы - это может быть последнее воскресенье октября... Но надо, чтобы постановление было проголосовано не позднее чем за 60 дней. Это последнее воскресенье августа. То есть, до конца этой сессии, до июля, у нас есть этот временной промежуток, чтобы его принять", - пояснил он.

В то же время, Корниенко отметил, что сразу после принятия решения по этому вопросу профильным комитетом, соответствующий проект постановления будет готов к вынесению в сессионный зал парламента.

"На этой пленарной неделе может и нет, а вот на следующем - точно да", - сказал депутат.

Смерть Кернеса

4 ноября 2020 года Геннадия Кернеса официально объявили избранным городским головой Харькова по результатам выборов, которые состоялись 25 октября.

В ночь на 17 декабря Кернес умер от осложнений COVID-19 в берлинской клинике, где находился с сентября после подтверждения диагноза.

В связи с его смертью в Харькове должны быть назначены перевыборы мэра.

Сегодня, 15 марта, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сообщил, что 17 марта Комитет рассмотрит вопрос о назначении даты выборов мэра Харькова. По его словам, парламент получил все необходимые документы для рассмотрения этого вопроса.

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Автор: Татьяна Поляковская