Украина скоро передаст Евросоюзу опросник с ответами для получения статуса кандидата на членство.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина скоро передаст Европейскому Союзу опросник с ответами для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом глава государства сказал во время вечернего видеообращения.

"Говорили сегодня с чиновниками и о работе над заполнением опросника, который Украина получила от президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Это необходимый этап подготовки нашего государства к приобретению статуса кандидата в члены Европейского Союза. Работа практически завершена, и скоро ответы отдадим представителям Европейского Союза", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля во время визита в Киев председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Дипломатический советник президента Владимира Зеленского, ответственный за евроинтеграцию, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква считает, что вступление Украины в ЕС произойдет в ближайшие годы, однако точно не продлится "пятилетки".

Вас также могут заинтересовать новости: