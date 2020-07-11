Встреча президентов Украины и Беларуси запланирована на осень

Собеседники обсудили вопросы углубления украинско-белорусского сотрудничества, в частности культурных связей.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с главой Администрации президента Республики Беларусь Игорем Сергиенко углубление двустороннего сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время телефонного разговора собеседники обсудили вопросы углубления украинско-белорусского сотрудничества, в частности культурных связей.

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"Ермак проинформировал Сергиенко об инициативе украинской стороны по подготовке ряда двусторонних документов к встрече президентов Украины и Республики Беларусь, которая планируется осенью этого года", - говорится в сообщении.

Стороны договорились о дальнейших контактах для более предметного рассмотрения предложений.

Ранее УНИАН сообщал, что президент Владимир Зеленский запланировал визит в Беларусь.

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