Зеленский запланировал визит в Беларусь

Визит предварительно запланирован на октябрь этого года.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак обсудил с белорусским коллегой Игорем Сергиенко предстоящий визит президента Владимира Зеленского в Беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Визит предварительно запланирован на октябрь этого года.

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Стороны надеются, что эпидемическая ситуация не помешает участию президентов двух стран в третьем Форуме регионов Украины и Республики Беларусь, который должен состояться осенью в белорусском Гродно.

Кроме визита Ермак и Сергиенко обсудили сотрудничество в области инфраструктуры, работу ТКГ и экономическое сотрудничество.

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