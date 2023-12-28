Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил подготовку с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто.

Встреча лидеров Украины и Венгрии готовится на ближайшее будущее, сейчас идет процесс согласования. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в своем Telegram.

"Провел продуктивный телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто. В продолжение разговора Президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем", - написал руководитель офиса ОП.

Во время сегодняшнего разговора также обсудили продвижение Украины на евроинтеграционном пути, информирует Ермак.

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Встреча Орбана и Зеленского - что известно

Как сообщал УНИАН, 10 декабря Зеленский коротко пообщался с Орбаном в Аргентине, куда оба прибыли, чтобы принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента страны. На кадрах видеотрансляции было видно, что Зеленский и Орбан о чем-то активно дискутируют, но звука этого разговора в трансляции не было.

Зеленский и Орбан оказались рядом среди официальных гостей в зале, где проходили торжества с инаугурации.

Впоследствии на совместной пресс–конференции с участниками второго саммита Украина-Северная Европа (с лидерами Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии) Президент Украины раскрыл детали эмоционального разговора. Он заявил, что лично попросил премьер-министра Венгрии назвать хоть одну причину блокирования евроинтеграции Украины, и теперь ждет ответа от венгерского премьера.

Говоря о диалоге с Орбаном Зеленский добавил, что имеет убеждение в том, что надо организовать конструктивную встречу руководителей двух государств, "потому что мы имеем общие границы, мы соседи и нам нужно разговаривать". "И одна из очень важных тем, которые поднимал с ним, касалась именно того, что нам нужно разговаривать, нужно решать проблемы", - подчеркнул Зеленский.

В разговоре с Орбаном, по словам президента Украины, он показывал свое положительное отношение к такой идее. Как пояснил президент Украины, он четко донес до Орбана позицию, что тот "не имеет никакой причины блокировать украинское членство в Европейском Союзе".

На днях стало известно, что премьер-министр Венгрии согласился на встречу с гарантом Украины. Заместитель главы ОП Игорь Жовква заявил, что лидеры будут обсуждать широкий спектр вопросов в контексте отношений между двумя государствами.

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