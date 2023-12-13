Глава государства рассказал о диалоге с Орбаном в Аргентине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично попросил премьер-министра Венгрии Виктора Орбан назвать хоть одну причину блокирования евроинтеграции Украины, и теперь ждет ответа от венгерского премьера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на совместной пресс-конференции с участниками второго саммита Украина-Северная Европа (с лидерами Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии и Исландии).

В частности, у президента спросили, что обсуждалось во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Аргентине.

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"Я не могу сказать, что это была особая встреча или намеренно спланированная. У нас состоялся диалог. Это правда. И я думаю, что нам надо организовать очень конструктивную встречу между нашими государствами, потому что мы имеем общие границы, мы соседи и нам нужно разговаривать. И одна из очень важных тем, которые поднимал с ним, касалась именно того, что нам нужно разговаривать, нужно решать проблемы", - подчеркнул Зеленский.

При этом, глава государства подчеркнул, что не видит глобальной проблемы по евроинтеграции Украины.

"Именно поэтому нам просто нужно встретиться. Я показывал ему свое положительное отношение к такой идее", - добавил Зеленский.

Как пояснил президент Украины, он четко донес до Орбана позицию, что тот "не имеет никакой причины блокировать украинское членство в Европейском Союзе".

"Я попросил его назвать мне хотя бы одну причину. Не три, не пять, не десять! Назови мне одну причину. И я жду ответа", - подчеркнул Зеленский.

Визит Зеленского в Аргентину - встреча с Орбаном

10 декабря Зеленский коротко пообщался с Орбаном в Аргентине, куда оба прибыли, чтобы принять участие в церемонии инаугурации новоизбранного президента страны. На кадрах видеотрансляции было видно, что Зеленский и Орбан о чем-то активно дискутируют, но звука этого разговора в трансляции не было.

Вероятно, этот разговор не был запланирован заранее. Как видно на фото с церемонии инаугурации, опубликованных офисом президента Украины, Зеленский и Орбан оказались рядом среди официальных гостей в зале, где проходили торжества.

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