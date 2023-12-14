Президент выступал онлайн.

Президента Украины Владимира Зеленського хотели пригласить на саммит Европейского союза в Брюсселе, однако побоялись реакции венгерского пермьера Виктора Орбана.

Об этом пишет Politico со ссылкой на слова двух европейских дипломатов. Сообщается, что в среду украинский президент был в Осло - всего в двух часах полета от Брюсселя. Предполагалось, что он лично присоединится к саммиту в четверг.

"Зеленский очень хотел присутствовать на саммите, и лидеры в Брюсселе были готовы пригласить его. Но на встрече представителей стран ЕС несколько послов, по словам двух дипломатов ЕС, высказали сомнения по поводу приглашения Зеленского на саммит. Они опасались, что присутствие украинца может рассорить Орбана и заставить его еще больше закрыться", - пишет издание.

Саммит ЕС в Брюсселе: последние новости

Напомним, что в столице Бельгии проходит двухдневное заседание Европейского совета, в котором принимают участие главы государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза.

Ожидается, что именно на этом саммите могут принять решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Президент Украины обратился к участникам саммита по видеоконференции. Зеленский заявил, что Украина выполнила все обязательства, и призвал "не предать" украинцев и их веру в Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: