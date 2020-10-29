Установлено, что кандидатуры претендентов на занятие вакантных должностей судей соответствуют требованиям статьи 127 Конституции Украины и статьей 69 закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

Высший совет правосудия внес президенту Украины Владимиру Зеленскому представление о назначении 7 судей.

Об этом говорится в сообщении на портале Судебная власть Украины.

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По результатам рассмотрения материалов 29 октября Высший совет правосудия решил внести президенту представление о назначении: Натальи Танасийчук - на должность судьи Шевченковского районного суда города Черновцов; Александра Бурлаки - на должность судьи Соломенского районного суда города Киева; Натальи Шептицкой - на должность судьи Рожищенского районного суда Волынской области; Марины Бондаренко - на должность судьи Дарницкого районного суда города Киева; Александры Жуковской - на должность судьи Дубенского горрайонного суда Ривненской области; Романа Пиньковского - на должность судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области; Валентина Гомады - на должность судьи Ленинского районного суда города Харькова.

Установлено, что кандидатуры претендентов на занятие вакантных должностей судей соответствуют требованиям статьи 127 Конституции Украины и статьей 69 закона Украины «О судоустройстве и статусе судей».

«В целом ВСП приняла решение внести президенту Украины представление о назначении уже 441 судьи из запланированных к рассмотрению 467 рекомендаций кандидатов на должности судей из отборов 2012, 2013, 2017 годов, которые претендуют на занятие вакантных должностей судей местных общих судов», - говорится в сообщении.

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Автор: Дмитрий Хилюк