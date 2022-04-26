Президент заявил, что ранее в мире не верили, что Украина выстоит больше недели.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что уже все в мире знают, что ставка на Украину является выигрышной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в вечернем обращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

"24 февраля большинство в мире даже не верили, что мы выстоим больше недели. Кое-кто говорил - три дня. Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину – выигрышная. А теперь... Теперь все это знают", - подчеркнул Зеленский.

"Благодаря храбрости, мудрости наших защитников, благодаря смелости всех украинцев, всех украинок, наше государство - это настоящий символ борьбы за свободу. Все в мире – и даже те, кто нас не поддерживает открыто соглашаются, что именно в Украине сейчас решается судьба Европы, судьба глобальной безопасности, судьба демократической системы. А прежде всего то, какой быть – и быть ли вообще – жизни в центре и на востоке нашего континента", - добавил президент.

"Буча, Бородянка, Гостомель, Ахтырка, Чернигов и Сумы, Изюм, Харьков, Волноваха, Золотое, Северодонецк, Рубежное, Попасная и Мариуполь... Ракетами по Одессе и Краматорску, Житомиру, по Львову, Кременчугу и Кривому Рогу... По всем городам и общинам Украины Россия показала, что она хочет и может принести Европе на самом деле. Что она может принести в Кишинев, в Тбилиси, в Хельсинки, в Вильнюс, в Варшаву, в Прагу, во все города и страны, которые российские государственные пропагандисты уже давным-давно открыто обозначают как якобы врагов для Москвы", - отметил глава государства.