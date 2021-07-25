Дипломат признается, что процесс изучения не был для него сложным.

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии и временный поверенный в делах США Джордж Кент рассказал, как ему удалось выучить украинский язык.

Об этом он сказал в интервью для "Радио Свобода".

Дипломат признался, что это не было сложно, и объяснил, почему.

"Я работал здесь в посольстве в Киеве, в Украине, две каденции. Сперва я был лишь русскоязычным работником посольства. И я обещал украинским друзьям, что если у меня будет возможность вернуться, то обязательно буду изучать украинский язык, и уже при второй каденции – буду говорить на украинском. Ну, и раньше я работал в Польше. Знание польского и русского языков были очень полезны", - признался он.

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Кент добавил, что изучал украинский язык в институте четыре месяца, после чего продолжил работу в Киеве.

Во время интервью он общался на украинском языке.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский совершенствовал свои знания по украинскому языку вместе с известным отечественным языковедом и учителем Александром Авраменко. Сам Авраменко рассказал, что обучение проходило как неформальное общение. Зеленский, говорит языковед, о будущем президентстве не упоминал - только говорил о планах снимать кино на украинском. Признается: Зеленскому - ученику было тяжело.

Автор: Юрий Годован