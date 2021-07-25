Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии и временный поверенный в делах США Джордж Кент рассказал, как ему удалось выучить украинский язык.
Об этом он сказал в интервью для "Радио Свобода".
Дипломат признался, что это не было сложно, и объяснил, почему.
"Я работал здесь в посольстве в Киеве, в Украине, две каденции. Сперва я был лишь русскоязычным работником посольства. И я обещал украинским друзьям, что если у меня будет возможность вернуться, то обязательно буду изучать украинский язык, и уже при второй каденции – буду говорить на украинском. Ну, и раньше я работал в Польше. Знание польского и русского языков были очень полезны", - признался он.
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Кент добавил, что изучал украинский язык в институте четыре месяца, после чего продолжил работу в Киеве.
Во время интервью он общался на украинском языке.
Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский совершенствовал свои знания по украинскому языку вместе с известным отечественным языковедом и учителем Александром Авраменко. Сам Авраменко рассказал, что обучение проходило как неформальное общение. Зеленский, говорит языковед, о будущем президентстве не упоминал - только говорил о планах снимать кино на украинском. Признается: Зеленскому - ученику было тяжело.