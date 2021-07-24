Нынешний украинский президента Авраменко называет "далекой от идеала".

Президент Владимир Зеленский совершенствовал свои знания украинского языка вместе с известным отечественным языковедом и учителем Александром Авраменко.

Об этом сам Авраменко рассказал в интервью изданию "Обозреватель".

"Где только не занимались! И в аэропорту в Борисполе, и в Межигорье... У него – свои гастроли, поездки, у меня – свои. Чаще всего это было в офисе "Квартала-95" на Лукьяновке. Два года он учился, однако не систематически. Пять – семь занятий - и три месяца или даже полгода перерыв. Потом снова три-четыре – и снова пауза. А для результата нужна система. Я говорил ему: если прочитать книжку, Как накачать мышцы, они не вырастут, надо идти тренироваться – тогда что-то будет. Так же и с языком: надо систематически говорить на нем", - говорит Авраменко.

Он уточнил, что обучение проходило как неформальное общение. Зеленский, говорит языковед, о будущем президентстве не сообщал - только говорил о планах снимать кино на украинском. Признается: Зеленскому-ученику было тяжело.

"Вообще, взрослых (а особенно публичных людей, у которых жизнь расписана по минутам на год вперед) очень трудно обучать. Зеленский имеет способности к языкам, у него хорошая актерская память и желание есть. Тормозило то, что ни в семье, ни в окружении никто на украинском не говорил. В офисе были люди, которые знали язык, и когда ты один украиноязычный, а остальные 40 общаются на русском, сложно быть белой вороной", - объясняет эксперт.

Нынешний украинский язык президента Авраменко называет "далеким от идеала": "Мягкие шипящие, это "шшьо" вместо "що", русизмы, корявые грамматические формы... работать и работать. Но его жизнь заставила на украинский перейти, необходимость произносить речи на государственном языке, общаться со СМИ. И говорит он все лучше: языковые мышцы тренируются".

Ранее бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, как помог Зеленскому выучить украинский язык.

Автор: Юрий Годован