В крыле республиканцев Байдена раскритиковали за якобы пустые заявления.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин оценила результаты встречи Джо Байдена и Владимира Зеленского в Вашингтоне 1 сентября.

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

Дипломатка ответила, что считает успешными переговоры двух президентов на вопрос, можно ли говорить о "химии", возникшей между главами государств в Вашингтоне.

"Этот разговор был откровенным и честным, что мне очень понравилось. Были обсуждены именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов. Для этого необходима уверенность и доверие, это демонстрирует прочные и хорошие отношения. Поэтому мне показалось, что энергия на встрече была достаточно позитивная", – ответила Квин.

Читайте такжеБайден посетит Украину, но не в этом году-КулебаПереговоры Байдена и Зеленского прошли в Белом доме 1 сентября. По результатам встречи стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, в частности, о рисках запуска "Северного потока-2", поддержке реформ и вступления Украины в НАТО. В общем, сотрудничество Вашингтона и Киева касается 5 стратегических направлений.

В ответ американское посольство заявило, что поездка Зеленского в США "подтвердила прочность взаимоотношений двух стран".

В то же время критики переговоров утверждают, что Байден недостаточно подготовился к встрече с украинским коллегой. Так, американский сенатор-республиканец Тед Круз констатировал, что Белый дом и дальше отстаивает запуск российского газопровода, игнорируя риск для нацбезопасности не только Украины, а и самих Соединенных Штатов.

"Вместо этого сегодня (встреча президентов состоялась 1 сентября – ред.) президент Байден, в основном на словах, говорил о безопасности Украины, а затем перешел к устойчивой, страстной риторике об изменениях климата и зеленой энергетике. Это размышления для университетской аудитории, а не реальный мир. Солнечные батареи не остановят агрессию России. Это требует решительных действий Америки, направленных на обеспечение энергетической безопасности, целостности и инфраструктуры наших союзников, что является залогом их – и, в конечном итоге, нашей – национальной безопасности", – заявил Круз.

Автор: Яна Ставская