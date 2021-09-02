Республиканец раскритиковал подход Байдена к переговорам с Зеленским.

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз считает, что США надо действовать решительно по обеспечению энергетической безопасности их союзников и партнеров, поскольку это напрямую касается нацбезопасности самой Америки.

Об этом сообщает Голос Америки.

Оценивая переговоры Байдена и Зеленского, Круз отметил, что Белый дом до сих пор выступает за завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2".

"Это решение является катастрофическим само по себе, поскольку это упущенная возможность начать восстановление доверия к Америке, а также нарушение предписаний Конгресса о введении санкций в отношении этого проекта", – говорится в опубликованном заявлении республиканца.

Читайте такжеНАТО, "Северный поток-2" и Донбасс: Зеленский рассказал о "мужском разговоре" с Байденом (видео)Круз повторил, что "Северный поток-2" напрямую угрожает нацбезопасности союзников США и подорвет безопасность самих американцев. Он добавил, что Вашингтон "не должен отдавать наших союзников нашим противникам".

"Вместо этого сегодня (встреча президентов состоялась 1 сентября – ред.) президент Байден, в основном на словах, говорил о безопасности Украины, а затем перешел к устойчивой, страстной риторике об изменениях климата и зеленой энергетике. Это размышления для университетской аудитории, а не реальный мир. Солнечные батареи не остановят агрессию России. Это требует решительных действий Америки, направленных на обеспечение энергетической безопасности, целостности и инфраструктуры наших союзников, что является залогом их – и, в конечном итоге, нашей – национальной безопасности", – заявил Круз.

О чем шла речь на переговорах Зеленского и Байдена

Совместное заявление США и Украины содержит, в частности, пункт об энергетической безопасности и климате. В ней стороны отмечают: Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока – 2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности. Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украины в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия. Правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставок газа в Украину из диверсифицированных источников".

Вечером, 21 июля, стало известно о достижении договоренностей между США и Германией по запуску "Северного потока-2" без введения американских санкций.

Согласно условиям соглашения, стороны обещают контролировать действия РФ, чтобы та не использовала "Северный поток-2" в собственных политических целях.

Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет. Переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Германия и США будут поощрять и поддерживать инвестиции в Зеленый фонд для Украины минимум на 1 млрд. США.

Однако Украине это не понравилось. Вместе с Варшавой Киев опубликовал совместное заявление, в которой странам напомнили о преступлениях РФ в Европе, в частности оккупацию Донбасса и Крыма. По мнению дипломатов, ЕС таким решением лишь обострит действия России.

Кроме того, Кулеба отметил, что Украина хочет более сильных формулировок относительно своей безопасности в соглашении. Также спикер МИД упрекнул, что Киев не привлекали к подготовке текста документа.

"Северный поток-2"

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Строительство газопровода в обход Украины планировали завершить до конца 2019 года вместе с уже имеющимся "Северным потоком-1".

Его сооружение приостанавливалось из-за введенных США санкций против компаний-подрядчиков, однако в феврале 2021 года возобновилось. Nord Stream 2 AG решил достроить его своими силами.

Автор: Яна Ставская