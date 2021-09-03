Американские дипломаты назвали основные направления сотрудничества с Украиной.

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США подтвердила прочность взаимоотношений двух стран.

Об этом заявили в посольстве США в Украине.

"Встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо", — утверждают дипломаты.

В дипмиссии отметили, что обновленное партнерство двух стран будет сосредоточено на пяти основных направлениях сотрудничества, которые были изложены в совместном заявлении Байдена и Зеленского.

Визит Зеленского в США: что известно

Напомним, что 31 августа президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в США.

Программа визита охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях Соединенных Штатов, где Зеленский проведет важные встречи с американскими чиновниками.

В частности, в первый день поездки он встретился с министрами энергетики и обороны США, а также руководителем NASA Биллом Нельсоном.

На второй день он провел встречу с президентом США Джо Байденом, а также представителями крупного американского бизнеса и выступил в Стэнфордском университете.

Автор: Станислав Кожемякин