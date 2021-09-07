Глава МИД заявил, что Украина также ведет переговоры с другими странами о доступе к системе противовоздушной обороны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, нужно ли Украине размещение американской системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Об этом Кулеба сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в ответ на утверждение народного депутата от фракции "Голос" о том, что никаких американских элементов ПРО в Украине не будет и что зенитные ракетные комплексы Patriot ей дарить не будут.

"Нам не нужна американская система ПРО. Нам нужна украинская система ПРО. И эта технология может прийти необязательно из Соединенных Штатов. Есть другие страны, которые владеют ею. И мы ведем переговоры о доступе к ней", - подчеркнул Кулеба.

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"Господин Сергей прав: противовоздушная и противоракетная оборона - это сейчас ключевые дыры, которые нужно заполнять, и мы над ними очень предметно работаем", - добавил министр.

Также глава МИД призвал не заниматься демотивацией себя и Украины.

"Конечно, можно сказать, что "Джавелин" - это средство психологического сдерживания. Но, в случае, если не дай Бог, российские танки попрут вперед, то останавливать мы их будем именно "Джавелинами", и об этом надо откровенно говорить", - заявил Кулеба.

Также министр прокомментировал критику отдельных народных депутатов относительно заключенного во время визита президента Владимира Зеленского в США рамочного соглашения между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Соединенных Штатов касательно стратегических основ оборонного партнерства.

"И можно сто раз назвать оборонную сделку рамочным или протоколом о намерениях, как здесь звучало, но это не отменит того факта, что в ней очень четко зафиксировано, по каким направлениям будет двигаться дальнейшее военно-техническое сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами", - сказал глава МИД.

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Автор: Виталий Саенко