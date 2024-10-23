Это может потенциально обернуться для Украины прекращением поддержки со стороны США.

Саммит БРИКС, который сейчас проходит в России имеет огромное значение для баланса глобальных сил и будущего Украины. На мероприятие прибыли лидеры десятков стран.

Как объясняет Telegraph, Дональд Трамп, в случае победы на выборах президента США, будет иметь повод прекратить поддержку Киева, мотивируя это тем, что Россия почти не пострадала от двух с половиной лет западных санкций и значительных расходы союзников на помощь Украине.

"Россия потеряла десятки тысяч людей в Украине, но, как показывает ее кровавая история, она имеет безграничную способность к страданиям. Неудивительно, что украинцы разъярены тем, что Гутерриша (генсека ООН, - УНИАН) пригласили в Казань, ведь они видят, к чему это все ведет", - отмечает издание.

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В ООН оправдываются, что генеральный секретарь последовательно критиковал действия России. В частности, он заявлял, что агрессия Москвы в Украине создает "опасный прецедент" для мира. Однако в таком случае непонятно, зачем ехать на саммит Путина. В издании добавили, что Гутерриш и ООН также "заняли морально амбивалентную позицию по ближневосточному конфликту" и назвали ее благотворительной.

При этом Путин выставляет себя представителем постколониализма, хотя сам саммит проводит в древнем Казанском ханстве, аннексированном россиянами.

"Более того, чем еще является попытка оккупации Украины, как не империалистической авантюрой? Но такие тонкости не замечают страны, стремящиеся подразнить Запад и показать, что его законы уже не действуют так далеко, как прежде", - заключает издание.

Саммит БРИКС - последние новости

На этой неделе в городе Казань проходит саммит БРИКС. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что БРИКС помогает Путину показать миру и прежде всего своему обществу, что нет изоляции России.

В Белом доме заявили, что США не считают межгосударственное объединение BRICS угрозой для себя.

"Россия, вероятно, использует саммит БРИКС как возможность продемонстрировать свои усилия по усилению глобальных связей с незападными государствами и, возможно, заключить соглашения и торговые механизмы, с помощью которых она сможет поддержать свои военные усилия в Украине, смягчая влияние западных санкций", - отмечает Институт изучения войны в своем отчете.

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