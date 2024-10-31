Главный российский дипломат обозвал всех украинцев "неонацистами", а участников ОБСЕ – "маргиналами".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал украинскую формулу мира "тупой", а "план победы" президента Украины Владимира Зеленского – "шизофреническим". Не выбирая выражений, такое заявление главный российский дипломат сделал во время второй Минской международной конференции по евразийской безопасности.

В частности, глава российского МИД заявил, что в Украине с 2014 года якобы "последовательно принимали законы", запрещающие русский язык в образовании, в СМИ, в сфере культуры, а также "каноническую украинскую православную церковь". В связи с этим кремлевский чиновник вспомнил ст. 1 устава ООН о правах человека, которая распространяется на людей, независимо от расы, пола, языка и религии. Не сказав ни слова об убийствах украинцев российскими солдатами, он назвал украинскую власть "русофобской", украинскую формулу мира "тупой", а план победы Зеленского "шизофреническим".

"…Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал тупую формулу мира Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический план победы", - заявил Лавров.

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Он заявил, что РФ не намерена прекращать военную агрессию, и четко дал понять, что Кремль будет всячески противодействовать вступлению Украины в Североатлантический альянс или (и) в Европейский союз.

"Разумеется ни формула, ни план, ни фантазии, о членстве подконтрольной Киеву Украины, то в НАТО, то в Евросоюзе не приближают мир в Европе. Стабильность в этой части Евразийского континента будет достигнута только при условии обеспечения долгосрочных надежных гарантий в сфере безопасности. Например, в том виде, как они были изложены в наших инициативах декабря 2021 года и были отвергнуты Западом…", - заявил глава МИД.

Он также обвинил США в подрыве "северного потока", Киев - в "нацизме, физическом истреблении оппозиции". Украинцев, отстаивающих свою независимость, Лавров назвал "неонацистами", а ОБСЕ – "маргинальной структурой". Также представитель дипломатического корпуса Москвы подчеркнул, что это якобы "действия" НАТО вынуждают РФ к "компенсирующим мерам", но ни словом не обмолвился о том, что из-за вторжения России в Украину погибли тысячи мирных граждан, уничтожены города и села, инфраструктура и пр.

Согласно открытым источникам, 31 октября – 1 ноября проходит II Минская международная конференция по евразийской безопасности. МИД Беларуси заявляет об участии политиков и аналитиков примерно 30 стран.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правитель России Владимир Путин стремится к прекращению огня в войне РФ против Украины, что подтвердили министры иностранных дел Хакан Фидан Бей (Турция) и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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