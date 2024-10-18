На следующей неделе в городе Казань (РФ) состоится саммит БРИКС. Для Владимира Путина это способ показать, что он не находится в международной изоляции, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналистам украинских телеканалов, которое транслировалось в телемарафоне.
"БРИКС помогает Путину показать миру и прежде всего своему обществу, что нет изоляции России. Например, приехало 20 стран - маштабируют в БРИКС+... Вопрос - на каком уровне они приедут? Это очень важный вопрос. Я считаю, что партнеры должны больше работать, чтобы к Путину приехали не все на уровне лидеров. Мне кажется, это важно", - отметил Зеленский.
При этом, по убеждению президента Украины, на встрече БРИКС "Путин будет делать все, чтобы предложить миру свою формулу окончания войны".
"И для того, чтобы его формулу кто-то поддержал, реально поддержал и согласился, для этого ему нужен какой-то фундамент, и он понимает, что если нет Соединенных Штатов, нет Европейского Союза, в целом - нет Европы... И есть у него большие вопросы с азиатским пространством. И арабские страны разделены. Есть вопросы, где они объединены, но они все-равно разделены. И поэтому, ему нужно было найти какую-то площадку. БРИКС - это понятная для него площадка", - сказал Зеленский.
В этой связи, глава государства сообщил, что Путин будет использовать БРИКС не для развития экономических отношений, а для продвижения его видения как закончить войну.
"А уже его видение он будет привязывать к экономическим достижениям других стран, которые входят в БРИКС или БРИКС+. Тех, кто будут присутствовать", - сказал Зеленский.
Президент Украины добавил, что это является одной из самых болезненных тем и проблемным вопросом.
"Мы поднимали этот вопрос и с Белым домом, и я считаю то, над чем работает Россия, чтобы генсек ООН Гутерреш поехал туда - это все плохие моменты, плохие сигналы, плохие звоночки", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, в то же время, Россия не может организовать саммит мира, потому что не имеет такой большой поддержки как у Украины.
"Но, они делают начальное: давайте мы словно пообщаемся на площадке БРИКС. Но поверьте мне, это просто будет вроде бы "неформальный" диалог о том, как закончить войну. То есть, они делят мир специально, хотят разделить единство вокруг Украины мировых лидеров. Вот что они делают", - подчеркнул Зеленский.
Россия педалирует расширение БРИКС
Как сообщал УНИАН, Путин стремится сделать БРИКС, в которую вошли Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, а также Бразилия, РФ, Индия, Китай и Южная Африка, мощным противовесом Западу в мировой политике и торговле. В частности Россия хочет создать платежную систему на базе БРИКС.
Тем, кто отказывается вступать в БРИКС, Россия уже начала создавать экономические проблемы. В частности под запрет уже попали овощи из Казахстана, который не захотел присоединяться к организации.