В то же время Россия "похоронит Минские договоренности своими же руками", считает специалист.

Профессор Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы" Алексей Гарань считает, что возможное признание Россией так называемых "ЛДНР" для Украины "мало что изменит".

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос о возможности признания Россией так называемых "Л/ДНР", и какие это будет иметь последствия для Украины и Минских договоренностей.

"Для Минских договоренностей это означает конец. Это однозначно. Путин на это может пойти, потому что... он это представит как большую победу для своей внутренней аудитории. Ему нужно что-то показать. Вот он покажет, что он сильный, и он признает эти марионеточные республики", - отметил эксперт.

В то же время, по его мнению, для Украины это особо ничего не изменит.

"Что это изменит для Украины? Я считаю, что, в принципе, мало что изменит. Если это произойдет, то реально это мало что изменит. Потому что русские и так там. Атаковать Украину они могут и без признания, и с признанием - это не от этого зависит. Зато россияне похоронят Минские договоренности своими же руками. И на самом деле, это будет выгодно Украине, что они их похоронят: маски будут сняты", - сказал Гарань.

В то же время, считает он, дальше Россия может "шантажировать и нас, и Запад тем, что они пойдут вперед в Донбассе, с целью захватить весь Донбасс".

"Но это, в принципе, могло быть и без этого признания", - отмечает эксперт.

Так, он подытожил: "По большому счету, я считаю, что для Украины мало что изменится, и наоборот, это даст определенные плюсы. Потому что Россия своими же руками похоронит Минские договоренности".

Как сообщал УНИАН, 15 февраля Госдума России поддержала обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами.

Верховная Рада, в свою очередь, приняла постановление об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам государств мира относительно непризнания самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

Ранее сегодня главарь "ДНР" Денис Пушилин обращался к Президенту Российской Федерации с просьбой признать независимость так называемой "республики". С аналогичной просьбой обратился и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

Сайт Кремля сообщил, что президент РФ Владимир Путин во время телефонных разговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил о намерении подписать указ о признании "ДНР" и "ЛНР".

Вас также могут заинтересовать новости: