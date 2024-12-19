Украина нуждается в 19 системах ПВО для защиты объектов энергетики, а также больше систем Patriot для украинских городов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.
"Относительно 19 систем ПВО, мы говорим здесь не о системах Patriot, это очень важно понимать. Это для подстанций. То, что Россия сейчас делает - она бьет по распределительным станциям нашей атомной генерации. Этих станций более 20, и нам нужно 19 дополнительных систем, чтобы защитить эту сеть, иначе можем остаться без 4-5 ГВт электроэнергии", - сказал президент.
Он отметил, что Россия понимает, что это является большой проблемой для Украины, и поэтому бьет именно по этим станциям.
"Поэтому это срочный вопрос. Есть продвижение в этом направлении, есть подтверждение нескольких систем. Есть там и канадская помощь, и немецкая... будет поступать", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что к этим 19 системам дополнительно нужны еще системы Patriot для защиты украинских городов, и власть работаем над этим вопросом.
Ситуация в энергетике Украины - последние новости
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк рассказал, что ситуация с отключениями света в Украине может меняться, однако блэкаутов в Украине не будет, ведь энергетика подготовлена гораздо лучше, чем прошлой зимой.
Недавно в Украине ввели новую систему управления отключениями электроэнергии. Отныне вместо отключения целых очередей потребителей будут ограничивать только необходимую мощность, что позволит избежать лишних отключений, рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.