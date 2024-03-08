Глава государства считает российского диктатора Владимира Путина больным человеком, который не остановится в Украине, чтобы продолжать убивать.

Президент Владимир Зеленский обратился к тем частям европейских обществ отдельных стран, которые не поддерживают Украину в войне, которую начала РФ.

Об этом Зеленский рассказал журналисту Бруно Веспи во время интервью для итальянского телеканала Rai 1. Глава государства отметил, что во многих обществах разных стран есть люди, которые не поддерживают Украину.

"Проблема в том, что они не чувствуют, что такое Путин. Сегодня не поддерживать Украину - это поддерживать Россию. И это так. Потому что только цивилизованный объединенный мир может противостоять такому врагу, который не уважает все те права и свободы, которые мы с вами разделяем", - сказал Зеленский.

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При этом, президент подчеркнул, что та часть обществ других стран, которая не поддерживает Украину, не чувствует на себе, что такое война.

В то же время, Зеленский озвучил риторический вопрос, что если бы недавно в Одессе во время нанесения россиянами баллистического удара рядом с ним стоял бы не премьер-министр Греции, а премьер Италии, то как бы она отреагировала на этот удар, или чтобы сказало итальянское общество?

Президент уверен, что итальянскому обществу в такой ситуации не было бы безразлично.

"Путин - больной человек, который охотится и даже не понимает, что он делает, или не контролирует свою армию, которая стреляет просто по гражданским людям, дипломатам, лидерам других государств. Или он больной человек, который этого хочет и который охотится, и именно это его интересует: просто убийство", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что некоторые люди находятся очень далеко от войны и в их города и дома война не пришла.

"Мы все молимся, чтобы война не забирала жизни других людей, других обществ, но услышьте нас: этот человек пришел к нам, и стреляет по нам, и убивает нас, и он будет то же делать на других территориях. Он не удовлетворится тем, что у него сейчас в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Поддержка европейцев

В феврале был обнародован общеевропейский опрос, который показал, что поддержка Украины в странах Европы остается масштабной, но почти через два года после полномасштабного вторжения только 10% европейцев верят, что она сможет победить РФ. Также опрос показал, что наиболее распространенным мнением было то, что война в Украине закончится каким-то "компромиссным урегулированием".

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