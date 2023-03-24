США не хотят, чтобы война завершилась "таким образом, который позволит россиянам перезагрузиться, перевооружиться и затем снова атаковать".

США будут поддерживать Украину и в следующем году, "чтобы гарантировать, что война президента РФ Владимира Путина завершится стратегическим поражением".

Об этом говорится в сообщении на сайте Госдепа США. "Бюджет США продолжит безопасную, экономическую, энергетическую и гуманитарную поддержку Украины, чтобы гарантировать, что война президента Путина завершится стратегическим поражением", - подчеркнул Блинкен и добавил, что бюджет США на 2024 год рассчитан на то, чтобы продолжить всестороннюю поддержку Украины.

Он отметил, что США не хотят, чтобы война завершилась "таким образом, который позволит россиянам перезагрузиться, перевооружиться и затем снова атаковать".

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Госсекретарь вновь выразил мнение, что войну в Украине нужно закончить дипломатическим путем, но не считает, что переговоры возможны в ближайшем будущем, поскольку считает, что власть РФ не настроена на это.

Поддержка США Украины

США с самого начала войны беспрецедентно поддерживают Украину. Страна постоянно выделяет пакеты военной и финансовой помощи. США являются лидером по количеству помощи Киеву.

В конце зимы в Киев приезжал президент США Джо Байден, чтобы лично засвидетельствовать свою поддержку украинскому народу. А 23 марта Байден осуществил свой первый визит в Канаду в качестве президента. Поездка была посвящена в том числе вопросам поддержки Украины.

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