По словам дипломата, помощь от партнеров для украинских военных должна быть сильнее и быстрее.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что западные страны должны ответить усиленной помощью после последних случаев с падением российских БпЛА на территории стран НАТО. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

Сибига подчеркнул, что нарушение дронами РФ воздушного пространства Румынии и Латвии является напоминанием, что агрессивные действия России выходят за пределы Украины.

"Коллективным ответом союзников должна быть максимальная поддержка Украины сейчас, чтобы положить конец агрессии РФ, защитить жизни и сохранить мир в Европе", - отметил дипломат. Видео дня

По его словам, для этого Украина нуждается в конкретных действиях от союзников.

"Смелое коллективное решение использовать ПВО партнеров для сбивания российских ракет и дронов над Украиной. Более сильная и быстрая военная помощь украинским воинам. Снятие ограничений на использование оружия Украиной. Действуйте сейчас", - призвал Сибига.

Российские беспилотники на территории стран НАТО - что известно

Ранее президент Лавии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на территории его страны 7 сентября упал российский военный беспилотник. В частности обломки были обнаружены в субботу в Резекненском районе.

Также сообщалось, что ночью 8 сентября Румыния поднимала самолеты F-16 из-за атаки "Шахедами", которую Россия нанесла по Украине. По предварительным данным, российский дрон поразил территорию Румынии в безлюдной местности, в окрестностях города Периправа.

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