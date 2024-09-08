Силы Минобороны Румынии с утра проводят разведку в районе поражения.

Сегодня ночью во время атаки "Шахедами", которую РФ нанесла по Украине, в частности, по Одесской области, Румыния поднимала самолеты F-16. Предварительно, есть поражение румынской территории.

"Российские войска утром 8 сентября возобновили серию атак беспилотников по гражданским объектам и портовой инфраструктуре в Украине вблизи границы с Румынией", - говорится в заявлении Минобороны Румынии.

Отмечается, что в ночь на воскресенье Национальный военный командный центр сообщил Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям по установлению мер для оповещения населения в уездах Тулча и Констанца.

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"Сообщение RO-Alert отправлено в 2:20 утра и 2:38 утра соответственно. Начиная с 2:25, два самолета F-16 ВВС Румынии вылетели с 86-й авиабазы Борча для мониторинга воздушной обстановки. В ходе этих событий система радиолокационного наблюдения обнаружила и отследила траекторию беспилотника, который вошел в национальное воздушное пространство и покинул национальную территорию в сторону Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что за этим беспилотником также наблюдали два самолета F-16, которые вернулись на базу около 4:08. По предварительным данным, российский дрон поразил территорию Румынии в безлюдной местности, в окрестностях города Периправа. Силы Министерства национальной обороны, начиная с утра, с воздушными средствами и наземными группами проводят разведку в этом районе.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает эти атаки, совершенные Российской Федерацией против отдельных объектов и элементов украинской гражданской инфраструктуры, которые являются неоправданными и такими, которые серьезно противоречат нормам международного права", - отмечают в министерстве.

Как сообщает HotNews, группа российских ударных беспилотников "Шахед" нарушила воздушное пространство Румынии. Беспилотный летательный аппарат находился над территорией Румынии в районе города Сабангия, который расположен примерно в 40 километрах от границы с Украиной.

В Воздушных силах Украины сообщали, что российский беспилотник покинул территорию Румынии, пролетел через населенный пункт Вилково в Одесской области и продолжил движение над прибрежными водами Одесского залива.

Российские БПЛА в Румынии

Это не первый инцидент с дронами Shahed в воздушном пространстве Румынии. В августе вблизи румынского населенного пункта Периправа в уезде Тулча нашли обломки беспилотного летательного аппарата.

Также фрагменты российского беспилотника были найдены в сентябре 2023 года в районе Плауру округа Тулча, также после российской атаки.

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