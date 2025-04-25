В МИДе отметили, что украинская сторона такие заявления не драматизирует, поскольку понимает, что идет сложная дипломатическая работа.

В Министерстве иностранных дел (МИД) считают, что США посылают сигналы о возможном отказе от посредничества в переговорах между Украиной и РФ, чтобы ускорить переговорный процесс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер МИД Георгий Тихий сказал во время брифинга.

"Мы видели публичные комментарии и сигналы, и в частности от государственного секретаря Марко Рубио. Считаем, что это часть именно коммуникационной стратегии. То есть, посылая такие сигналы, публично, американская сторона пытается стимулировать мирный процесс - ускорять его. Мы именно в таком контексте рассматриваем. И официальной, дипломатической информации, переписки, или нот - чего-то дипломатического, по закрытым каналам о подготовке к выходу из мирного процесса, мы, по состоянию на сейчас, не получали", - прояснил ситуацию Тихий.

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Он сказал, что в МИД к таким заявлениям США относятся нормально, как к сигналам, которые должны ускорять процесс.

Как сказал спикер МИД, в Украине не драматизируют эти сигналы, потому что понимают, что идет сложная работа. Часть дипломатии происходит в закрытом режиме, и украинская делегация придерживается принципиальных позиций и Конституции Украины в этом процессе.

"По состоянию на сейчас мы работаем над дальнейшими контактами Украины и США на разных уровнях. Рассчитываем, что эти контакты состоятся, потому что сейчас важна поддержка этого диалога, обмен позициями и мнениями, дипломатично, за закрытыми дверями, не через СМИ", - сказал Тихий.

Он добавил, что публичное комментирование не всегда идет на пользу процессу.

"Сейчас происходит тяжелая, детальная, сложная, напряженная дипломатическая работа, и большинство этой работы происходит вне объективов камер. И это нормально, когда речь идет о сложных дипломатических задачах. Но я призываю всех граждан Украины верить в украинскую дипломатию, в нашу способность делать чудеса, даже когда кажется, что какие-то решения невозможны", - подчеркнул Тихий.

В то же время, спикер отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа относительно войны.

"Он хочет, чтобы эта война прекратилась. И президент Зеленский подчеркивал много раз, что он уважает готовность и решимость президента Трампа, его усилия, чтобы прекратить эту войну. Поэтому, мы верим, что он очень искренен в его желании остановить эту войну", - сказал Тихий.

Спикер добавил, что украинская сторона очень конструктивно работает с американцами и европейцами, чтобы прекратить войну и добиться мира. Украина не является препятствием к миру, и доказала это, когда 11 марта согласилась на предложение о безусловном и полном прекращении огня. В то же время, Россия не ответила согласием на это предложение.

США и переговоры по Украине

23 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США подготовили "справедливые" предложения по прекращению войны для России и Украины, но готовы выйти из переговорного процесса - отказаться от посредничества между Россией и Украиной, если не получат положительного ответа по "мирному" предложению президента США Дональда Трампа.

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