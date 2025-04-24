Загородний отметил, что немного пространства остается и у американцев.

Потенциальный выход США из переговоров о мире в Украине больше всего пугает именно РФ. Об этом в эфире проекта "Тема с Мосейчук" сказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

"Кого больше всего сейчас пугает выход американцев из переговоров? Россию. Точнее, два человека - Путина и Уиткоффа. Путина, потому что он понимает, что это точно будет конец коммуникации (выход из изоляции - ред.). Поэтому все действия россиян сейчас с этими "пасхальными перемириями" показывают, что они боятся выхода американцев из переговоров. Потому что они все теряют", - считает эксперт.

С другой стороны, добавляет Загородний, немного пространства остается и у американцев.

Видео дня

"У Трампа действительно было желание прекратить войну. Но они не углублялись в историю. Думали - страны воюют, давайте компромиссный вариант. Останавливаемся по линии разграничения и начинаем разговаривать. Но потом увидели, что у них этого не получается... У них нет другого пути, кроме как возвращаться в "евроатлантическую семью" и говорить с европейцами", - подытожил эксперт.

Заявления США о выходе из переговоров

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон передал России и Украине "очень четкое предложение" по мирному соглашению, и пригрозил, что если стороны его не примут, США выйдут из переговоров.

Экс-советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон считает, что угрозы госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Венса о выходе США из переговоров о прекращении войны в Украине свидетельствуют о "разочаровании" в Белом Доме. По его словам, эти комментарии надо воспринимать серьезно.

Вас также могут заинтересовать новости: