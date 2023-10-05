Страны-участницы уже имеют план действий после проведения соответствующего саммита.

В офисе президента Украины рассказали, что хотят провести глобальный саммит мира при участии лидеров государств в этом году. Перед ним планируют провести еще одну встречу на уровне советников по нацбезопасности, она может состояться уже в этом месяце, рассказал УНИАН заместитель руководителя ОП Игорь Жовква.

"Это сейчас лучший инструмент для стран Глобального Юга для выражения своей позиции относительно Украины. Да, возможно они открыто не осудят российскую агрессию и не будут принимать участия в пункте формулы мира по отводу российских войск... но, если эти страны поддержат хотя бы один, два или три пункта формулы мира и одобрят общую философию - это уже успех", - сказал он.

Сейчас от лидеров на Глобальном саммите Украина ожидает одобрения общей философии формулы мира и того факта, что только она может быть единственным планом действий, способным принести мир на территорию Украины.

Видео дня

"Мы не слышали на последних встречах альтернативных планов ни от Южной Африки, ни от Бразилии. Поэтому вот та дорожка, тот путь, который мы предлагаем мировому сообществу", - отметил он.

В ОП добавили, что Украина хочет провести саммит лидеров до конца этого года. Однако все будет зависеть от встречи на уровне советников по нацбезопасности, во время которой и должны определить точные дату и место проведения саммита.

Жовква рассказал, что это будет инаугурационный саммит на уровне лидеров, который начнет соответствующие процессы. После этого по каждому из десяти пунктов будут проведены встречи на уровне советников, экспертов, министров, которые будут обсуждать выполнение конкретного пункта.

По его словам, для этого уже есть определенная основа, потому что по каждому пункту есть рабочая группа, которая работает в Украине на уровне послов - десять рабочих групп. Кроме того, уже известен план действий по каждой группе, который согласован с каждым государством-участником этих рабочих групп.

"Мы и хотим, чтобы после инаугурационного саммита сразу начались встречи по отдельным пунктам. Есть уже некоторые страны, которые готовы хоть сегодня провести соответствующий форум по глобальной пищевой безопасности, по обмену военнопленными и возвращению похищенных Россией детей или по экологической безопасности", - сказал заместитель главы ОП.

Он уточнил, что результатом каждой такой встречи будут конкретные действия. В том числе, относительно того, что должен сделать агрессор. В частности, если РФ этого не сделает, то будет коллективное давление и принуждение к ней.

Жовква не исключил, что в таком случае речь может идти о санкциях от отдельных стран, ведь сейчас этот инструмент не работает на глобальном уровне.

Встречи для достижения мира в Украине

Ранее стало известно, что в октябре состоится третья международная встреча для достижения мира в Украине. По данным СМИ, проведение мероприятия запланировано в Стамбуле.

Вас также могут заинтересовать новости: