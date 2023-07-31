Президент может принять участие в мероприятиях в рамках заседания Генассамблеи ООН.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, совершит визит в Нью-Йорк для участия в мероприятиях в рамках заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что там он аргументирует необходимость своей Формулы мира.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Десять пунктов формулы мира Зеленского предусматривают призыв к полному выводу российских войск с территории Украины, освобождению всех военных заложников и депортированных украинцев, а также обеспечению продовольственной и энергетической безопасности. Также речь идет о гарантиях безопасности для Украины как только завершатся боевые действия и о восстановлении безопасности вокруг оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Эту Формулу должны обсудить на этой неделе на встрече в Саудовской Аравии, на которую приглашено более двух десятков государств. Ожидается, что в сентябре в Нью-Йорке Зеленский будет участвовать в других сессиях и встречах во время недели работы Генеральной Ассамблеи ООН.

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Украинская Формула мира

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что следующая встреча советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира состоится вскоре в Саудовской Аравии. Ожидается, что переговоры состоятся 5-6 августа в Джидде. Издание The Wall Street Journal сообщило, что Саудовская Аравия инициировала переговоры по Украине. На них пригласили Украину, страны Запада, Индию и Бразилию. А вот России среди гостей не будет.

С целью реализации формулы мира Зеленского украинская сторона использует трехфазную структуру. Первая фаза – это встречи с послами, аккредитованными в Украине, которые посвящены подробному рассмотрению каждого из пунктов формулы. Вторая – Украина инициирует встречи советников по национальной безопасности с целью поиска оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана. Третьим этапом согласования формулы мира станет учредительный глобальный саммит на уровне лидеров государств, который мог бы состояться до конца года.

Как известно, в ноябре 2022 года на саммите G20 Зеленский представил украинскую формулу достижения мира и призвал лидеров иностранных государств помочь Украине реализовать ее. По его словам, каждый из 10 пунктов формулы четко проработан: это радиационная и ядерная безопасность; продовольственная безопасность; энергетическая безопасность; освобождение всех пленных и депортированных; выполнение устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка; вывод российских войск и прекращение боевых действий; возвращение справедливости; противодействие экоциду; недопущение эскалации; фиксация окончания войны.

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