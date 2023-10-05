В этом месяце в Стамбуле пройдет встреча для обсуждения Формулы мира Зеленского.

Позднее в этом месяце должна состояться третья международная встреча для достижения мира в Украине - аналогичная той, что прошла в Джидде, Саудовская Аравия в августе.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, мероприятие будет принимать Турция. На повестке дня - мирный план украинского президента Владимира Зеленского из 10 пунктов, предусматривающий полный вывод российских войск из Украины. Также будут обсуждать планы Киева провести глобальный саммит по предложениям относительно установления мира позже в этом году.

Ожидается, что во встрече в Стамбуле примет участие ограниченное количество официальных лиц, в том числе представители США. В то же время отмечают, что Белый дом пока не определил, кто именно будет участвовать.

Видео дня

Организаторы также встречи хотят, чтобы Китай принял участие в этом раунде обсуждений, но пока неизвестно, пришлет ли Пекин своего представителя, говорят источники издания. Россия, как и в прошлый раз, не приглашена. Предыдущие встречи страна-агрессор осудила как нелегитимные.

Переговоры о мире в Украине - это надо знать

Встреча в Турции – уже третье подобное мероприятие для обсуждения урегулирования войны в Украине. В июне подобные мероприятия проводила Дания, в августе – Саудовская Аравия.

Правительство Саудовской Аравии пригласило представителей примерно 40 стран. К переговорам были привлечены советники по национальной безопасности и дипломаты из Украины, нескольких ключевых стран-союзников Киева, представители стран "Большой двадцатки" (в частности, Индии, Бразилии и Китая, которые не осуждают российское вторжение).

В ОПУ подчеркивали, что на встрече Украина добивалась того, чтобы ее участники утвердили формулировки десяти пунктов из Формулы мира. После встречи в Офисе президента Украины опубликовали документ, в котором представлена философия Формулы мира, предложенной Владимиром Зеленским.

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