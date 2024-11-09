Трамп возьмет на себя большую часть вины за предательство Украины, пишет обозреватель издания.

Европейские правительства недовольны победой Дональда Трампа на выборах в США, и боятся его. Однако, как пишет Макс Хастингс в статье для The Times, победа Трампа имеет для Запада одно важное преимущество – повод отказаться от Украины.

"Он (Трамп) избавит их от ответственности в Украине и возьмет на себя большую часть вины за предательство", - считает он.

Так, пишет Хастингс, в последнее время становится все более очевидно, что Путин находится в выигрышной позиции, показав, что он жестче и подлее, чем Запад.

Видео дня

"Европейские страны, находящиеся в условиях экономических проблем, во многом обусловленных ценами на энергоносители, отчаянно хотят, чтобы российская нефть и газ снова текли к нам. Им откровенно скучно в Украине", - отмечает он.

Кроме того, пишет обозреватель, многие европейские чиновники и генералы высказывают мнение, что бессмысленно продолжать поддержку, если нет никакой надежды на победу Украины.

В то же время, отмечает он, нужно помнить, что Путин не пошел на войну только для того, чтобы добавить земли к своей империи. Его условием будет то, что Украина должна стать нейтральной, и это откроет путь для дальнейших завоеваний России в будущем, предостерегает Хастингс.

Он подчеркивает, что для избежания будущей возможной войны на своей территории Европа должна настаивать на военных гарантиях будущего Украины. Кроме того, миллионы украинских беженцев в Европе вернутся домой только в том случае, если им будет куда вернуться, а не на заваленный обломками полигон для бомбардировок.

"И для Украины, и для западных союзников будет непросто найти выход из войны, который не будет сдачей Путину. Для этого жизненно важно продолжать вооружать и финансировать людей Зеленского… Только если Путин страдает от боли на поле боя, он может уступить хоть какую-то долю справедливости", - подчеркивает эксперт.

Что значит победа Трампа для Украины

Глава Чехии Петр Павел заявил, что Дональд Трамп может попытаться договориться с правителем РФ Владимиром Путиным о завершении войны против Украины, и такое соглашение будет не в интересах Украины и Европы.

В то же время издание Axios писало, что во время телефонного разговора с Зеленским Трамп заверил его, что продолжит поддерживать Украину. При этом, по словам источников, по ощущениям Зеленского, разговор прошел хорошо и не усилил у него тревожность по поводу победы Трампа. Как выразился один из собеседников Axios, после беседы "у Зеленского не осталось чувства отчаяния".

Вас также могут заинтересовать новости: