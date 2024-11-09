Президент и его команда определили несколько близких союзников, которые, вероятно, будут выдвинуты на посты в кабинете министров или получат назначение в Белом доме.

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа, на которого Иран готовил покушение, уже начала проверку потенциальных кандидатов на ключевые посты в администрации.

Как пишет The Hill, в этом процессе будет сделан акцент на преданности Трампу и его видению страны. Избранный президент и его команда определили несколько близких союзников, которые, вероятно, будут выдвинуты на посты в кабинете министров или получат назначение в Белом доме.

Вот некоторые персоналии, которые, как ожидается, займут главные посты в команде Трампа:

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Илон Маск готовится стать как минимум неформальным советником Трампа, но может и получить официальную должность. При этом он уже посоветовал Трампу сразу несколько сотрудников SpaceX для работы в правительстве США.

Основным претендентом на пост госсекретаря США называют сенатора Марко Рубио, который еще в 2014 году после незаконной аннексии Крыма и начала военных действий на Донбассе призывал обложить Россию максимально жесткими санкциями. Рубио работал в сенатском комитете по международным отношениям и был главным республиканцем в сенатском комитете по разведке.

Старшим советником Трампа станет Стивен Миллер, который будет отвечать в команде избранного главы государства за иммиграционные вопросы.

Экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший готовится занять в кабинете Трампа пост, связанный с медициной и здравоохранением.

Выборы президента США - последние новости

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что руководитель его предвыборной кампании Сьюзи Уайлз будет назначена главой аппарата Белого дома.

"Сьюзи Уайлз только что помогла мне достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов", - говорится в заявлении Трампа.

По его словам, Сьюзи является сильным, умным и инновационным специалистом, а также ею восхищаются и уважают.

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