При этом восстановление Украины должно начаться в срочном порядке.

Международное сообщество должно гораздо решительнее поддерживать Украину в ее самозащите от России. Такое мнение в своем материале для Handelsblatt высказали члены Бундестага Джамила Шефер и Себастьян Шефер.

В то же время, по их мнению, восстановление Украины должно начаться в срочном порядке, поскольку каждую ночь народ Украины вынужден терпеть жестокие нападения России на украинские города, "снова и снова погибает много невинных людей".

"Россия стремится целенаправленно уничтожить энергетическую инфраструктуру по всей стране, при этом культурные корни Украины - театры, музеи и школы - также уничтожаются", - пишут авторы. Видео дня

Отмечается, что более 10 000 украинских гражданских лиц стали жертвами российской агрессии на территории Украины и более 20 000 получили ранения. При этом за последние два года российская армия совершила более 120 000 военных преступлений.

"С украинскими военнопленными жестоко обращаются или убивают, сексуальное насилие над женщинами является частью российской военной стратегии, а детей похищают. По последним оценкам, стоимость восстановления Украины составляет более 450 миллиардов евро", - говорится в материале.

Немецкие депутаты ставят вопрос - что делать с замороженными российскими активами. По их мнению, ФРГ должна наконец взять на себя проактивную роль в этом вопросе.

"Речь идет не только о доходах от замороженных активов, но и о самих активах. ... Украина должна иметь возможность использовать это оружие против военных целей на российской территории в рамках международного права. ... Международное сообщество должно наконец действовать гораздо решительнее в поддержке противовоздушной обороны Украины. В то же время, важно начать реконструкцию уже сейчас, чтобы еще больше людей не были вынуждены бежать из Украины в поисках безопасности за рубежом", - резюмируют немецкие депутаты.

Помощь Запада Украине - последние новости

Медленные поставки помощи Украине - самый главный враг, потому что новая помощь может идти полгода. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

По его словам, самая главная проблема - это медлительность поставки военной помощи, которая была одобрена в странах Запада ранее.

Также УНИАН сообщал, что 12 мая государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США делают все возможное, чтобы ускорить предоставление военной помощи Украине - в том числе для создания угрозы Крыму. В Белом доме уверены, что Украина может удержать фронт.

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