Радослав Сикорский отметил, что это будет 45-ый пакет.

Польша продолжает поддерживать Украину в борьбе с российскими оккупантами. Варшава готовит 45-й пакет помощи для Киева.

"Польша отправила 44 пакета помощи Украине, сейчас мы готовим 45-й... Мы считаем, что только в виде военной помощи мы внесли около 4 миллиардов евро", - цитирует министра иностранных дел Польши издание Reuters.

Польский дипломпат принял участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге.

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Помощь Польши для Украины - последние новости

Варшава является несомненным диером среди стран Европы по помощи украинцам в борьбе с российскими оккупантами. Отмечается, что помощь оказывается как военная, так и гуманитарная.

7 мая вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров по итогам встречи с польским министром цифровизации Кшиштофом Гавковским заявил, что Польша будет продолжать оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.

Кроме того, министр иностранных дел страны Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава не должна исключать отправку войск в Украину. При этом он не уточнил, какой потенциально может быть роль польских войск в российско-украинской войне.

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