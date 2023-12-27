Испытание оружия происходит непосредственно в боевых условиях.

Секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что будет делать Украина при условиях уменьшения военной помощи от США.

Об этом Данилов рассказал "Голоса Америки". Он выразил уверенность в том, что Украина получит от США пакет необходимой военной помощи, поскольку речь идет об "ответственности и понимании многих процессов, происходящих в мире". В частности, он считает, что в январе американские законодатели вернутся к голосованию этого вопроса.

"Что касается политического процесса, который есть на территории США – это как раз и является демократией. Есть нормы и правила, которые надо выполнять", - сказал он.

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Данилова спросили, есть ли у Украины план "Б" на тот случай, если она не получит пакет помощи от США. В частности, журналистов интересовало производство собственного оружия - патронов, снарядов, дронов.

"Что касается работы нашего оборонно-промышленного комплекса как государственного, так и частного, с начала войны этот комплекс начал работать на обороноспособность нашей страны. У нас есть достижения, мы не отстаем. Те средства поражения, которые мы производим, удивляют мир", - отметил Данилов.

Он также отметил, что сейчас идет процесс создания совместных оборонных предприятий с партнерами.

"В тех или иных странах идут процессы производства оружия совместно с нашими партнерами. И такая страна не одна. Их уже несколько, где идет совместное производство тех компонентов и вещей, которые необходимы на фронте для победы", - подчеркнул он.

Данилов сказал, что речь идет о разных специалистах из этих стран, в частности, конструкторах.

"У нас испытание происходит не в условиях, приближенных к боевым, а непосредственно в боевых. И наши военные четко и быстро дают оценку тем или иным средствам поражения. И мы обладаем высококачественной экспертизой в этих вопросах", - сказал Данилов.

Помощь Украине от западных партнеров

Советник президента Олег Устенко заявил, что если финансовая помощь Украине будет прекращена, Киев прибегнет к плану "Б", который может быть многоуровневым. В частности, по мнению Устенко, на первом этапе достаточно будет обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов. В то же время дефицит государственного бюджета в следующем году предварительно достигнет $40 млрд. Поэтому для Украины очень важна систематичность траншей помощи от союзников.

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