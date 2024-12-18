Такое мнение поддержало 55% граждан Польши.

Впервые большинство поляков поддерживают окончание войны в Украине, путем уступок территориями. Об этом сообщило Польское радио, ссылаясь на опрос Польского центра исследования общественного мнения (CBOS).

В частности опрос показал, что 55% респондентов поддержали мнение, что для прекращения войны Украина должна пожертвовать территорией. В сентябре 2024 года это поддерживало лишь 39% опрошенных, а в апреле всего 26%.

В свою очередь в CBOS отметили, что это изменение показывает растущую усталость от длительной войны, ведь раньше граждане Польши поддерживали то, чтобы Украина продолжала свою борьбу.

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Также опрос показал, что молодежь Польши, а именно люди в возрасте от 18 до 24 лет, жители меньших городов, люди с низким уровнем образования и поляки с консервативными взглядами преимущественно поддерживают мир путем переговоров.

В то же время украинцы думают по-другому. Опрос Киевского международного института социологии (КМИС) показал, что почти две трети украинцев готовы терпеть войну "столько, сколько будет нужно". Такой показатель немного снизился с 73% в конце 2023 года до 63% в октябре 2024 года, однако большинство до сих пор решительно отвергает территориальные уступки.

Возможность переговоров с РФ - последние новости

Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что переговоры между Украиной и Россией по состоянию на сегодня невозможны. По его словам, Российская Федерация может сесть за стол переговоров только через инструменты принуждения.

Также глава Офиса президента Андрей Ермак отметил, что переговоры о мире начнутся только тогда, когда РФ не будет иметь ресурсов для ведения войны. Он отметил, что из-за этого "впереди невероятно большая работа".

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