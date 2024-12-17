Также он пообещал усиление санкций против агрессорки во время председательства Польши в ЕС.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что к мирным переговорам нужно принуждать именно Россию, а не Украину.

"Распределение задач должно быть таким, чтобы и Соединенные Штаты, и Европейский Союз помогли Украине достичь лучшей переговорной позиции для потенциальных будущих переговоров, к которым следует поощрять и принуждать агрессора, а не жертву", - подчеркнул Сикорский в Брюсселе, пишет DW.

По его словам, Евросоюзу нужно "еще больше мобилизоваться" на фоне предстоящего возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Сикорский также пообещал усиление санкций против России во время председательства Польши в ЕС.

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"При нашем председательстве мы надеемся уплотнить уже наложенные санкции и наложить новые, особенно на так называемый российский теневой флот, то есть на эти очень опасные танкеры, которые приводят к гигантскому загрязнению окружающей среды (...) и сейчас на Азовском море, и которые являются угрозой как геополитической, так и экономической", - подытожил он.

Переговоры РФ и Украины

Недавно Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен готовиться к тому, чтобы заключить соглашение о завершении войны. По его словам, он намерен обсудить это с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время сам Путин утверждает, что смена украинской власти является предпосылкой для переговоров с Россией, ставя под сомнение легитимность президента Украины Владимира Зеленского.

В ISW отмечают, что Кремль не заинтересован в честных переговорах и стремится к максимальным уступкам от Украины, в частности путем устранения легитимного правительства.

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