Российские военные физически блокируют 22 миллиона тонн украинского продовольственного экспорта.

Единственная причина продовольственного кризиса - блокировка украинских портов российскими военными.

Как подчеркнул министр иностранных дел Украины, санкции против России не имеют отношения к разворачивающемуся глобальному продовольственному кризису.

"Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода – российские военные физически блокируют 22 миллиона тонн украинского продовольственного экспорта в наших морских портах", - отметил Кулеба.

Он акцентировал на необходимости требовать от Москвы прекращения блокады.

Как писал УНИАН, в субботу, 28 мая, состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером ФРГ Олафом Шольцом.

Пресс-служба Кремля доложила, что одним из обсуждаемых вопросов было снятие санкций. Российский лидер обосновал необходимость снятия санкционных ограничениях проблемами в области глобальной продовольственной безопасности: "Владимир Путин аргументированно и на основе конкретных данных разъяснил реальные причины трудностей с поставками продовольствия, которые стали следствием ошибочной экономической и финансовой политики западных стран, а также введенных ими антироссийских санкций".

Разблокировка портов Украины: что стоит знать

По итогам разговора лидеров Германии, Франции и РФ немецкая сторона известила, что Путин якобы пообещал посодействовать разблокированию экспорта зерна из Украины при участии ООН.

Французская сторона проинформировала, что во время разговора Шольц и Макрон требовали прекратить блокаду Одессы для экспорта украинских зерновых через Черное море и избежания мирового продовольственного кризиса. А Путин якобы пообещал европейским лидерам предоставить доступ к одесским портам после того, как они будут разминированы, и заверил, что не будет использовать это с военной целью.

СМИ ранее информировали, что Евросоюз рассматривает возможность реализации военно-морской миссии для помощи в вывозе зерна из Украины.

А власти Турции, по информации СМИ, ведут переговоры с Москвой и Киевом об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.

Также Украина присоединилась к подписанию дорожной карты по продовольственной безопасности и наладила два сухопутных маршрута для транспортировки продукции.

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