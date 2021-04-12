На заседаниях в рамках Трехсторонней контактной группы, среди прочего, говорится о нарушении режима тишины со стороны вооруженных формирований РФ.

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сообщила повестку дня следующих переговоров, которые состоятся 13-14 апреля.

Об этом говорится в сообщении Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Facebook.

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Очередные заседания ТКГ в режиме видеоконференций запланированы по следующему графику: 13 апреля - видеоконференции рабочих групп по безопасности, политическим вопросам, гуманитарной рабочей группы, экономической рабочей группы, 14 апреля - видеоконференция общего заседания ТКГ.

Отмечается, что в повестку дня включен вопрос о нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ; имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита; обеспечение безопасности «в зоне конфликта», соблюдение режима прекращения огня; а также продолжение разработки плана совместных шагов по выполнению Минских соглашений.

Кроме того, участники встреч обсудят возобновление работы КПВВ и открытие новых пропускных пунктов в Золотом и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций и восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.

"Сейчас продолжаются консультации на уровне политических советников "норманнской четверки", цель которых - вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что международные партнеры Украины поддерживают это направление украинской политики.

Заседание ТКГ

Предварительное заседание ТКГ состоялось 7 апреля. Это было экстренное заседание, созванное по просьбе украинской стороны из-за обострения ситуации на фронте и гибели нескольких бойцов Объединенных сил.

Украинская сторона сообщила, что участники заседания на словах подтвердили приверженность режиму прекращения огня, но соответствующее письменное заявление не приняли из-за позиции Российской Федерации.

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Автор: Виталий Саенко